Анкара, , 08:59 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на востоке страны, об этом 10 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация проводилась силами жандармерии в сельской местности провинции Ван, а также в провинции Тунджели. Силовиками было изъято большое количество боеприпасов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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