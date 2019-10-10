Сургут, Югра, , 08:48 — REGNUM В Югре задержан 17-летний юноша по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре Алина Еремеевская.

Задержание юноши произошло 4 октября 2019 года в Сургуте в ходе оперативных мероприятий полиции. При личном досмотре у подростка обнаружены и изъяты приготовленные к сбыту 45 полимерных пакетиков с наркотическим веществом.

По факту возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. За совершение данного преступление назначается безальтернативное наказание в виде лишения свободы, подчеркнули в СКР.