Челябинск, , 08:42 — REGNUM В Челябинске временно закрыто движение транспорта по улице Сони Кривой на участке от улицы Красной до Свердловского проспекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

На данном участке ведутся ремонтные работы, которые будут проводиться поэтапно. На данный момент рабочие снимают дорожное покрытие и после возникновения благоприятных погодный условий приступят к укладке асфальта.

В мэрии отметили, что также в ночное время будут проводиться дорожные работы на улицах Свободы и Цвиллинга.