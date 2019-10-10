Тюмень, , 08:29 — REGNUM В Тюмени осуждён мужчина, устроивший стрельбу в торговом центре «Кристалл». Его приговорили к исправительным работам за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Об этом сообщает 72.ru.

Напомним, 3 июля 2019 года около 15 часов по местному времени на втором этаже тюменского ТРЦ «Кристалл» 27-летний обвиняемый встретил своего знакомого, к которому испытывал давнюю личную неприязнь. И трижды выстрелил в него из травматического пистолета. Потерпевший был ранен в левое предплечье.

Стрелявший был установлен, задержан и заключён под стражу по обвинению в совершение преступления по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В ходе судебного заседания, заслушав обстоятельства происшествия, суд переквалифицировал статью, по которой обвинялся стрелок, на менее тяжёлую — на ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

Стрелку назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государству.

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