Южно-Сахалинск, , 08:20 — REGNUM В Южно-Сахалинске в супермаркете «Светофор» на семейную пару рухнул потолок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Муж с женой, отовариваясь в популярном супермаркете, оставили своего одиннадцатилетнего сына в основном зале магазина, и зашли в колбасный отдел. Здесь на них упал потолок. Мужчина успел пригнуть супругу к полу, она не пострадала. Главу семейства ударило по голове.

Как рассказала семейная пара ИА Sakh.com, на втором этаже супермаркета расположены складские помещения. Вместе с потолком на них обрушился товар, хранящийся там, и сотрудник магазина.

Персонал и руководство супермаркета не придали значения случившемуся и продолжили работу. Супружеской паре даже не сразу принесли извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке состоится распродажа товара, который удалось спасти после пожара в одном из крупнейших торговых центров города «Максим».