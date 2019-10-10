Ключи, Камчатский край, , 08:19 — REGNUM Охотоморский циклон нанес большой ущерб Ключевскому поселению Усть-Камчатского района Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Камчатского района.

Циклон, бушевавший с начало недели, принес в район обильные осадки, дождь и мокрый снег. Сила ветра временами достигала 32 метров в секунду.

Сообщается о многочисленных повреждениях крыш и кровли в жилых домах, линий электропередачи и связи. Сломанных деревьях и автобусных остановках.

Общая площадь сорванных металлических крыш в многоквартирных домах поселения и военного городка превысила 1000 квадратных метров.

7 октября временно прекращали работу детские и образовательные учреждения — возникли перебои с электро и теплоснабжением.

Как сообщает Камчатгидрометцентр, 12−13 октября на Камчатку ожидается приход нового циклона.

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