Миасс, Челябинская область, , 07:51 — REGNUM В Миассе задержан ранее судимый 42-летний гражданин, подозреваемый в серии квартирных краж (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчину задержали после того, как он, взломав дверные замки, проник в квартиру 45-летней жительницы Миасса.

«В дальнейшем полицейские установили причастность подозреваемого к еще одиннадцати аналогичным преступлениям», — уточнили в пресс-службе челябинского полицейского главка.

Отметим, что гражданин взят под стражу. Максимальное наказание за данный состав преступления предусматривает шестилетний срок лишения свободы.