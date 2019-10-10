Лаишевский район, Татария, , 07:10 — REGNUM В Татарии оглашён приговор мужчине, который обманным путём выманил у нескольких жительниц республики деньги, объясняя необходимостью «оплатить» решение вопроса по условно-досрочному освобождению. Со своими жертвами фигурант знакомился на сайтах знакомств. Решением суда его отправили на четыре года в колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

31-летний ранее судимый мужчина из Лаишевского района Татарии на сайтах знакомств нашёл несколько женщин, войдя в доверие к которым, рассказал легенду. Он объяснил дамам, что находится в местах лишения свободы и, чтобы выйти досрочно, ему нужны деньги. С троих потерпевших в целом он собрал более 3,4 млн рублей, обещая вернуть деньги, как только окажется на свободе. В итоге он стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье мошенничество и кража с банковского счёта крупной суммы.

Возраст пострадавших — от 28 до 32 лет. Вину мужчина признал полностью, а долг будет возвращать по решению суда, который удовлетворил иски потерпевших.

Напомним, ранее в Чувашии было возбуждено дело в отношении мужчины, который представлялся «генерал-майором миротворческих сил ООН» и в любовной переписке попросил финансовой помощи. Доверчивая 53-летняя чебоксарка перевела «жениху» около 11 тыс. долларов, после чего тот пропал, так и не доехав до России, на переезд в которую он и просил денег. Чтобы помочь возлюбленному, женщина была вынуждена взять кредит.

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