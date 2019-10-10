Иркутск, , 07:02 — REGNUM Сразу несколько проектных институтов задействованы в Иркутской области для того, чтобы максимально эффективно защитить жителей Тулуна, Нижнеудинска и других населённых пунктов от вероятности разрушительного наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает официальный сайт региона, работы по проектированию инженерной защиты выполняют: АО «Институт Гидропроект», АО «Красноярский институт «Водоканалпроект», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский институт», ООО «Малое инновационное предприятие «Технопарк Новосибирской государственной академии водного транспорта». До 15 октября им необходимо предоставить свои варианты.

Что касается конкретных аварийно-восстановительных работ, то они выполнены лишь в одном месте — на реке Бирюса в пос. Соляная Тайшетского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение, в результате которого пострадавшими признаны более 45 тысяч жителей Иркутской области, началось с 26 июня 2019 года. Вода зашла в более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Больше всего разрушений получили Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённый пункты.

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