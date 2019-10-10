Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:09 — REGNUM В Нижнем Тагиле в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая пострадали два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 9 октября в 17:00 по местному времени. Из-за дефекта пути, с рельс сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 4. Вследствии этого произошло столкновение с автомобилем «Мазда», которым управляла женщина 1965 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и пассажир трамвая. У обоих диагностирован перелом ребер, и они доставлены в больницу.

Отметим, что из-за аварии движение на данном участке дороге было затруднено и инспекторы ГИБДД до устранения последствий ДТП проводили распорядительно-регулировочные действия.