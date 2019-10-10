Пласт, Челябинская область, , 06:44 — REGNUM В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Пласт, обвиняемого в краже (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и покушении на уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкции предусмотренные инкриминируемыми гражданину статьями УК предусматривают лишение свободы на срок до шести и до пяти лет соответственно.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемый пробрался в жилище и похитил имущество на сумму 14 тыс. рублей. Дабы скрыть имущественное преступление мужчина устроил поджог в доме, после чего покинул место преступления с награбленым.

Вскоре гражданин был задержан и сознался в совершённых деяниях. По решению суда он находится под арестом в следственном изоляторе.