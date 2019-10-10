Находка, Приморский край, , 06:45 — REGNUM Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин уличил представителей стивидорных компаний приморской Находки во лжи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании со стивидорами, осуществляющими перевалку угля в Находкинском порту, обсуждалась неблагоприятная экологическая ситуация, сложившаяся в Приморье. При этом Дмитрий Кобылкин отметил, что стивидорные компании затягивают сроки перехода на закрытую перевалку угля.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова по итогам проверки заявила, что предприятия не исполняют нормы природоохранного законодательства, регулярного мониторинга и другие. Стивидоры установили защитные экраны, но этого не достаточно, если речь идёт о сохранении экологии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ФГУП «Росморпорт» хочет разорвать договор, по которому у него арендует причалы Находкинский морской торговый порт. Причина — несоблюдение экологических требований.