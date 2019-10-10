Оттава, , 06:08 — REGNUM Не менее 14 человек получили травмы в результате аварии с пассажирским автобусом в провинции Альберта в Канаде, сообщает газета Calgary Herald.

Сообщается, что ДТП произошло около города Банф. Автобус съехал в кювет, а затем перевернулся. По предварительной версии, причиной аварии мог стать гололед. В результате ДТП пострадали 14 человек. Отмечается, что на момент аварии в автобусе находились 24 человека, их жизни вне опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля на трассе у канадского города Смит-Фоллз столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадали семеро человек, их госпитализировали.

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