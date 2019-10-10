Челябинск, , 06:04 — REGNUM В Челябинской области нашлись девочки 2005 и 2008 годов рождения, которые потерялись утром 8 октября, после того как ушли в школу. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка информационному порталу 74.ru, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних за время их отсутствия не совершалось.

На данный момент полиция выясняет подробности инцидента, а родители девочек не выходят на связь и отключили телефоны.

Как сообщало ИА REGNUM, три девочки утром 8 октября пропали в посёлке Новосинеглазово, после того как ушли в школу. Одна из несовершеннолетних нашлась в тот же день и пояснила, что подруги уехали в город и заблудились.

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