Магадан, Магаданская область, , 05:39 — REGNUM В городе Магадане, а также в Ольском и Северо-Эвенкийском городских округах возможно возникновение чрезвычайной ситуации в связи со штормовым ветром и снегопадом. Экстренное предупреждение об этом размещено на сайте Пожарно-спасательного центра Магаданской области.

По информации центра, на указанных территориях возможны повреждения линий электропередач, линий связи, нарушения работы объектов жизнеобеспечения и ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, всех видов транспорта.

Сообщается об опасности обрушения слабоукреплённых конструкций, травматизма и гибели людей, дорожно-транспортных аварий, образования на дорогах снежных заносов.

По информации Колымского УГМС, скорость ветра в зоне действия циклона достигает 20−30 м/с, местами идет мокрый снег, наблюдается сильный гололед.