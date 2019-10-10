Владивосток, , 05:47 — REGNUM По сниженным ценам на торговых площадках Владивостока будут распродаваться товары, сохранившиеся во время пожара в торговом центре «Максим», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Распродажа начнётся 12 октября на территории рынка «Школьный» во Владивостоке и продлится 10 дней. Администрация рынка предоставила торговые павильоны на безвозмездной основе.

По информации уполномоченного по правам предпринимателей в Приморье Марины Шемилиной, все товары приведены предпринимателями в надлежащий вид. В основном будут продаваться мужская и женская одежда, а также обувь.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке пострадало имущества 160 арендаторов.