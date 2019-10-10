Мехико, , 05:00 — REGNUM Злоумышленник с ножом напал на корреспондента мексиканского портала Observador Ciudadano Мануэля Альфаро, сообщает газета Milenio.

Сообщается, что нападавший нанес журналисту четыре удара ножом. В результате нападения Альфаро получил ранения брюшной полости и правой руки, его доставили в больницу. По данным газеты, его жизни ничего не угрожает. Губернатор штата Антонио уже призвал немедленно начать расследование произошедшего.

Отмечается, что Мануэль Альфаро уже неоднократно подвергался нападению злоумышленников. В частности, в 2012 году, ему удалось отбиться от преступника и передать его властям. Позднее, в 2013 году, журналист заявлял, что пятеро неизвестных пытались его похитить.