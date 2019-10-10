Якутск, , 04:42 — REGNUM Первый замглавы Намского района Якутии и водитель муниципального предприятия предстанут перед судом по обвинению в получении взятки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе следствия было установлено, что в декабре 2017 года между администрацией МО «Арбынский наслег», главой которого на тот момент был Николай Соловьёв, и ООО заключён контракт на строительство монументов в сквере Победы в селе Сыгыннах Намского района на 1,3 млн рублей.

Деньги исполнителю контракта поступили на счёт. К тому времени, обвиняемый уже сменил место работы — стал первым заместителем главы Намского района, и потребовал у директора компании взятку в 300 тыс. рублей за «общее покровительство в будущем». Соловьёв уточнил, что деньги необходимо перечислить на расчётный счёт водителя МБУ «Эксплуатация и содержание объектов «Нам».

Предприниматель, не желая портить отношения с чиновником, перевёл на счёт водителя 200 тыс. рублей, который их обналичил деньги и передал Николаю Соловьёву.

Прокурор направил уголовное дело в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале осуждён за взятку в 1,6 млн рублей чиновник. Ему предстоит отсидеть в колонии 6 лет и заплатить штраф в 5 млн рублей.