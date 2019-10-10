Владивосток, , 04:00 — REGNUM На семь часов в Приморье будет перекрыто движение автомобилей по федеральной трассе Владивосток — Хабаровск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сделано это будет из-за взрывных работ в карьере, находящемся в 150 метров от проезжей части федеральной дороги. Ограничение на проезд будет наложено на участок от 405 до 413 км.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство кольцевой автодороги во Владивостоке начнётся в 2021 году.