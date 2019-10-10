Владивосток, , 03:43 — REGNUM Легковой автомобиль попытался въехать в центральный вход Управления ФСБ по Приморью во Владивостоке на улице Алеутской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Взрыв в здании ФСБ в Архангельске: возбуждено уголовное дело о теракте

В ночное время, 10 октября легковой автомобиль попытался въехать в центральный вход Управления ФСБ по Приморскому краю, однако повис на лестнице. Водитель выскочил из машины и убежал. Место происшествия было оцеплено правоохранителями.

Собеседники агентства не исключают, что легковой автомобиль будут обследовать на предмет наличия взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывное устройство пронёс несовершеннолетний студент в здание ФСБ в Архангельске.