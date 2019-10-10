Якутск, , 03:42 — REGNUM Бывший начальник подземного рудника «Мир» компании АЛРОСА Алексей Бурксер, перед тем, как свести счёты с жизнью в следственном изоляторе Якутска, оставил записку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Активисты общественной наблюдательной комиссии посетили СИЗО, где содержался Алексей Бурксер, нарушений со стороны сотрудников УФСИН не установлено, жалоб покойный не высказывал.

Выяснилось, что Алексей Бурксер написал записку, адресованную супруге и дочерям. Текст записки не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник подземного рудника «Мир» проходил по уголовному делу, связанному с аварией, в результате которой погибли 8 горняков. Алексея Бурксера нашли мёртвым в камере следственного изолятора 8 октября. Днём ранее ему продлили срок содержания в СИЗО до января 2020 года.