Биробиджан, , 03:30 — REGNUM В Биробиджане лейтенант полиции Николай Цыганко случайно оказался рядом с человеком, у которого случился приступ тяжелой болезни, и спас ему жизнь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Идя утром на работу, полицейский услышал крик из магазина, а когда зашёл туда, то увидел лежащего на полу мужчину. Николай повернул человека на бок, расстегнул одежду, привёл в чувство, после чего вызвал скорую помощь. Позже в скорой помощи рассказали, что только благодаря действиям полицейского, человек остался жив.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке руководство краевого УВД наградило двух своих сотрудников, которые спасли семимесячную девочку.