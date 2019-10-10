Благовещенск, , 03:24 — REGNUM Шестой этап антинаркотической операции «Мак-2019» завершился в Амурской области. В результате проведённых мероприятий было возбуждено 106 уголовных дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из незаконного оборота за 10 дней было изъято 456,5 кг наркотических средств. Кроме уголовных дел также было возбуждено 47 административных дел в отношении 34 потребителей наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2019 года в Бурятии полицейские изъяли из незаконного оборота более полутонны наркотиков.