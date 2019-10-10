Берлин, , 02:50 — REGNUM Запись трансляции стрельбы в немецком Галле, в ходе которой преступник обстрелял синагогу и турецкую закусочную, просмотрели около 2,2 тысяч человек, сообщает пресс-служба сервиса Twitch, через который велась трансляция.

«Владелец аккаунта вел трансляцию этого ужасного деяния через Twitch в течение 34 минут, за это время ее увидели пять человек», — говорится в сообщении.

При этом позднее запись трансляции посмотрели около 2200 человек в течении тридцати минут до момента удаления видео с сервиса. Отмечается, что аккаунт, с которого велась запись, был заведен всего два месяца назад и использовался лишь единожды до трагедии в Галле.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября злоумышленник напал на здание синагоги в немецком Галле. В результате стрельбы погибли два человека, еще двое получили ранения. Также преступник попытался напасть на турецкую закусочную. Позднее злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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