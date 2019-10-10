Холмск, Сахалинская область, , 02:08 — REGNUM Три автомобиля столкнулись в городе Холмске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло утром 10 октября на улице Советской — столкнулись автомобили Subaru, Toyota Hilux и Mitsubishi Delica. В результате аварии внедорожник опрокинулся на проезжей части. Отмечается, что серьезных травм никто не получил, госпитализация не потребовалась. В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября рейсовый автобус столкнулся с домом на юго-востоке Москвы, в результате чего был поврежден газопровод и началась утечка газа. По предварительным данным, пострадавших не было.

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