Симферополь, , 23:58 — REGNUM Проверка по факту нападения водителя на сотрудника ГИБДД начата сотрудниками полиции в Крыму. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в центре города Симферополя вечером 8 октября. Инспектор ГИБДД получил жалобу граждан об автомобиле, припаркованном на улице Турецкой с нарушением правил дорожного движения. Прибыв на место происшествия сотрудник увидел рядом с автомобилем компанию, распивавшую спиртные напитки.

Один из мужчин заявил, что является собственником автомобиля, при этом он вёл себя агрессивно, начал нецензурно выражаться в адрес инспектора, а потом напал на него. Инспектор был вынужден приковать дебошира наручниками к автомобилю.

Гражданин был задержан и доставлен в отделение полиции. В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту произошедшего. После проверки всех обстоятельств инцидента будет дана правовая оценка действиям гражданина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудниками Росгвардии мужчины, пытавшегося в состоянии алкогольного опьянения пройти в здание Счётной палаты в Москве.

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