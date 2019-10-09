Уфа, , 23:05 — REGNUM Восемь тонн стоков разлилось из-за частичного обрушения стены резервуара на крупном химическом заводе в Башкирии. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о ЧП поступила в региональное ведомство в 18:12 мск. Разлив стоков произошёл на заводе «Полиэф» в башкирском городе Благовещенске. Стоки частично попали на прилегающую к заводу территорию.

Согласно уточнённой информации, из резервуара объёмом 20 тонн произошло вытекание восьми тонн стоков. Были произведены работы по устройству стены-препятствия, чтобы не допустить попадание стоков в воду. Населённые пункты и предприятия в зону возможного воздействия не попали. Пострадавших нет.

В ликвидации последствий ЧП были задействованы более 160 человек и 80 единиц техники. В настоящее время специалистами производится мониторинг качества питьевой воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке химических веществ из сгоревшего танкера, которая была зафиксирована властями южнокорейского города Ульсан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее зафиксирована утечка химикатов из сгоревшего танкера