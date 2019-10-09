Москва, , 21:21 — REGNUM Газопровод был повреждён в результате столкновения автобуса с домом на юго-востоке Москвы. Об этом 9 октября сообщили представители экстренных служб города.

Авария произошла около 20:10, рейсовый автобус столкнулся со зданием, расположенным на пересечении Перовского проезда и Душинской улицы. В результате столкновения был повреждён магистральный газопровод, началась интенсивная утечка газа, существует вероятность взрыва.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и медики. Ожидается прибытие сотрудников Мосгаза. По предварительным данным, пострадавших нет.

Территория оцеплена, обстоятельства и причины ДТП выясняются. В районе инцидента движение сильно затруднено, на место затора выехали экипажи ГИБДД.

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