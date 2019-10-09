Саратов, , 20:31 — REGNUM Девятилетнюю девочку, пропавшую по дороге в школу, разыскивает полиция города Саратова. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По предварительным данным, школьница вышла из дома, расположенного в Кировском районе на улице Высокой, в 07:30 (06:30 мск). Девочка ушла в школу и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

О пропаже ребёнка в отделение полиции сообщила мать. Женщина обратилась к правоохранителям после того, как не смогла самостоятельно определить местонахождение дочери.

По информации правоохранителей, девочка после ухода в школу на занятиях не появилась. В настоящее время идут оперативно-разыскные мероприятия, опрашиваются родственники ребёнка, соседи, одноклассники, педагоги и другие люди, могущие помочь в поисках ребёнка. Всех, кто знает какую-либо информацию о предполагаемом местонахождении девочки, просят звонить по телефону 02.

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