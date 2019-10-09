Казань, , 19:14 — REGNUM Бывший глава управления образования исполкома Казани по делу о получении взятки помещен под домашний арест. Соответствующее решение принял Ново-Савиновский районный суд города.

При этом следствие просило заключить бывшего чиновника под стражу.

Однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 ноября, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2016 года управление образования проводило закупку металлодетекторов для школ на 8,2 млн рублей. По версии следствия, экс-глава управления договорился с предполагаемым поставщиком о перечислении 10% от суммы контракта в случае его заключения. Сумма «отката» от компании в адрес чиновника составила около 800 тыс. рублей. При этом поставленные в школы детекторы были вдвое дешевле заявленных. Таким образом, похищено более 4,5 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены также в отношении представителя компании-взяткодателя, он заключен под стражу, а посредница — бывшая подчиненная главы управления — находится под подпиской о невыезде.