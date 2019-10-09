Екатеринбург, , 19:04 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 2 (ИК-2), обвиняемого во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал подсудимого виновным и назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца. Подсудимый взят под стражу после вынесения приговора, который может быть обжалован в установленные законом сроки.

В ходе следствия установлено, что подсудимый, будучи сотрудником ИК-2, в августе 2019 года пронёс на территорию колонии сотовый телефон и передал его осуждённому за 15 тыс. рублей. В дальнейшем сотрудник колонии не принимал мер по обеспечению режима пребывания в исправительном учреждении к указанному осуждённому. Этими действиями гражданин подорвал репутацию и авторитет сотрудников ИК-2, что является нарушением законных интересов учреждения исправительной системы.