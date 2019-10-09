Ульяновск, , 19:01 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор 18-летнему жителю города, которого обвинили в совершении изнасилования. Он получил восемь лет лишения свободы. Его сообщник находится в розыске, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, преступление было совершено утром 6 июня 2019 года в квартире дома по проезду Героя России Аверьянова в Ульяновске. Жертвой стала 36-летняя женщина, с которой один из злоумышленников познакомился незадолго до происшествия. Следствием установлено, что 18-летний парень со своим знакомым изнасиловал горожанку, угрожая убийством пневматическим пистолетом, похожим на боевое огнестрельное оружие.

Суд признал парня виновным в изнасиловании с угрозой убийством, совершенные группой лиц (п. «а, б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Приговором суда осужденному назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Второй обвиняемый в настоящее время находится в розыске.

Отметим, что в сентябре 2019 года в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании. Следствие считает, что вечером 20 июня 2019 года обвиняемый под предлогом довезти потерпевшую до дома вывез её на своем автомобиле к Свияге и изнасиловал. Обвиняемый ранее судим за убийство, совершенное в состоянии аффекта.