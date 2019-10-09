Москва, , 18:19 — REGNUM Около 300 человек были эвакуированы в целях безопасности из здания бизнес-центра Poklonka Place в Москве. Об этом 9 октября сообщил источник в экстренных службах.

Причиной эвакуации из здания, расположенного на улице Поклонной в Москве, стало короткое замыкание в электрощитовой бизнес-центра.

В настоящее время здание оцеплено, в нём работают сотрудники экстренных служб.

Представители МЧС проверяют здание с помощью тепловизора на наличие возможных очагов возгорания. Электрощитовая, где произошло замыкание, находится на первом этаже бизнес-центра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске произошёл пожар в многоэтажном жилом здании из-за короткого замыкания электропроводки гироскутера, который стоял на зарядке в одной из квартир.

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