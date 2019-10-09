Ульяновск, , 18:04 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска прокуратура выявила «многочисленные нарушения» закона об образовании, в том числе в отношении детей-инвалидов, сообщает надзорное ведомство.

Согласно закону, школьники с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены двухразовым бесплатным питанием, а для обучающихся на дому предусмотрена компенсация. Прокуратура установила, что администрацией Ульяновска не был определён порядок организации питания за счёт средств муниципального бюджета .

«В результате 294 обучающихся с ограниченными возможностями были лишены гарантий на получение данной меры социальной поддержки», — говорят в надзорном ведомстве.

Нарушения были выявлены в школе № 56, где на момент проверки не работали инженерно-технические средства и системы охраны. В школе № 26, где охранник находился на больничном, более двух недель не принимались меры к обеспечению охраны.

Главе Ульяновска выдано представление об устранении нарушений и привлечении к ответственности всех виновных должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Ульяновске выслушал обвинительный приговор 54-летний мужчина, который работал в одной из школ охранником и которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Суд назначил ему 13 лет строгого режима.

Читайте также: Надругавшийся над девочкой экс-охранник школы в Ульяновске получил 13 лет