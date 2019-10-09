Лиссабон, , 18:17 — REGNUM Прогулочная яхта была задержана правоохранительными органами Португалии после обнаружения полтонны кокаина на её борту. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба испанской Национальной полиции.

Яхта Imagine направлялась из Бразилии в Португалию и была задержана около Азорских островов. Сотрудники Национальной полиции задержали яхту для досмотра, в ходе которого было найдено и изъято 500 килограмм кокаина.

Кроме того, было изъято 520 грамм метамфетамина, огнестрельное оружие, крупная сумма денег и документы. В операции, помимо Национальной полиции Испании, принимали участие представители правоохранительных органов Нидерландов и Эстонии.

По подозрению в наркоторговле были задержаны пять человек, в том числе владелец судна. Среди задержанных граждане Нидерландов, Эстонии, Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Челябинске гражданина иностранного государства, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков.

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