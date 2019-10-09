Челябинск, , 17:22 — REGNUM В Челябинске задержан гражданин иностранного государства, находящийся в федеральном розыске по подозрению в преступлении, связанном с оборотом наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Личность задержанного установлена после того, как он обратился в государственные органы по вопросам оформления документов в сфере трудовой миграции. Выяснилось, что гражданин уже 15 лет находится в федеральном розыске по запросу правоохранительных органов Пермского края.

Задержанный подозревается в приобретении, хранении и перевозке наркотиков (ст. 228 УК РФ) и в настоящее время этапирован в Пермский край.

Отметим, что санкция по данной статье Уголовного кодекса предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.