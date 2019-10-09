Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону силовики закрыли подпольный покерный клуб. В отношении пенсионера, предоставлявшего помещение для проведения азартных игр, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 9 октября.

Согласно имеющимся сведениям, с марта по май 2019 года горожанин регулярно предоставлял двум жителям донской столицы нежилое помещение в одной из гостиниц на левом берегу реки Дон «для проведения вне игорной зоны азартной карточной игры «Покер».

Расследование уголовного дела в отношении 70-летнего ростовчанина по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Систематическое предоставление помещения для незаконных организации и проведения азартных игр» продолжается.