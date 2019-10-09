Каменский район, Ростовская область, , 16:59 — REGNUM Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП с двумя несовершеннолетними в Каменском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Следователи полагают, что 44-летний водитель поздним вечером 4 октября на улице Молодежной в хуторе Груцинов сбил двух девочек-подростков, после чего скрылся с места аварии. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась на месте, вторая — госпитализирована и находится в тяжёлом состоянии.

В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».