Дербентский район, Дагестан, , 17:23 — REGNUM Авария с участием автомобилей ЗИЛ и «Нива» произошла в Дербентском районе Дагестана. В результате происшествия погибло три человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

Трагедия случилась сегодня, 9 октября, на участке федеральной автодороги «Кавказ». По предварительной информации, 21-летний водитель машины ЗИЛ не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого грузовик столкнулся с «Нивой».

В результате ДТП 46-летний водитель «Нивы» и два его пассажира — брат и невестка — скончались на месте.

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