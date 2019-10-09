Ханой, , 17:59 — REGNUM 8 октября многие улицы Ханоя, а также ряда других городов в близлежащих провинциях оказались подтоплены. Всему виной затяжные дожди, которые уже значительно превысили месячную норму осадков.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», частично затопленными оказались улицы населенных пунктов в провинциях на северо-востоке Вьетнама, в числе которых: Тханьхоа, Куангбинь, Куангнинь.

По прогнозам синоптиков, такой погодный режим продлится на севере Вьетнама еще в течение нескольких дней.