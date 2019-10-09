Кигали, , 18:22 — REGNUM Полиция Руанды арестовала музыканта и владельца христианской радиостанции Греффа Шуфа (гражданин США), который обвиняется в организации нелегальных собраний.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Грефф Шуф, владелец радиостанции «Amazing Grace», был арестован руандийской полицией 7 октября и доставлен в главный офис следственного отдела Руанды.

Представитель полиции Руанды Жан Боско Кабера заявил, что Грефф был арестован во время проведения пресс-конференции за несанкционированное проведение общественных собраний.

Грефф был арестован во время беседы с журналистами, на которой обсуждался вопрос закрытия в Руанде радиостанции «Amazing Grace» и его церкви год назад после того, как активистки за права женщин обвинили радиостанцию в унижении женского достоинства.

Данное дело до сих пор находится на рассмотрение в суде.