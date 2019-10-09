Ульяновск, , 16:12 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в незаконной постановке на учёт более 120 мигрантов. Следствие полагает, что он получал от иностранцев по 300 рублей, сообщает прокуратура региона.

По данным правоохранителей, с апреля 2018 года по март 2019 года злоумышленник оформлял уведомления о якобы прибытии в квартиру 124 граждан Узбекистана и Таджикистана. Документы направлялись в специализированное подразделение регионального УМВД России.

«Как пояснил злоумышленник, реальное местонахождение 124 мигрантов, от которых он получал по 300 рублей, ему неизвестно», — говорят в прокуратуре Ульяновской области.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан»). По данным ведомства, ранее злоумышленник был судим за грабёж. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Засвияжском районе Ульяновска вынесен приговор пятерым жителям города, которых обвиняли в организации масштабного канала нелегальной миграции. Правоохранители установили, что менее чем за три года в областном центре были прописаны около 1,2 тыс. мигрантов. Члены преступной группы получили условные сроки со штрафами.

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Напомним, в марте 2019 года в Ульяновске ушли в суд уголовные дела в отношении семи горожан, которых обвинили в незаконной постановке на учёт 70 мигрантов — граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. За это они получали до 500 рублей.

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