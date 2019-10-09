Сеул, , 16:03 — REGNUM 9 октября в 17:32 по местному времени в 24 км к югу от острова Мэнголь (провинции Чолла-Намдо) на 39-тонном рыболовном судне произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морской полиции города Мокпхо.

По их словам, на борту судна находилось 12 членов экипажа.

Известно, что огонь удалось потушить спустя 50 минут. Один из моряков был доставлен в ближайшую больницу по причине отравления дымом.

Как отмечают специалисты, моряков с горящего рыболовного судна эвакуировали на судне, находившемся поблизости.

Ранее, в 8:13 по местному времени в 2,1 км к юго-востоку от острова Ёнхын, территориально принадлежащего к городу Инчхону, столкнулись судно с 39 пассажирами на борту и прогулочный катер.

По данным источников, оба судна не получили никаких повреждений, однако один из пассажиров катера сломал ногу.

Прибывшие на место представители органов правопорядка подтвердили, что уровень алкоголя в крови капитанов не превышает допустимый показатель.

В настоящее время представители морской полиции выясняют точные причины происшествий.