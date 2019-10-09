Волгоград, , 15:45 — REGNUM 35-летнего жителя Волгоградской области подозревают в убийстве пенсионера. Решается вопрос о заключении подследственного под стражу, сообщили 9 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчины жили и работали на животноводческой ферме. По данным следствия, утром 7 октября 2019 года подозреваемый ушёл на целый день пасти скот в чужих сапогах. Возмущённый пенсионер сразу позвонил напарнику и отчитал его за поступок, а вечером продолжил выяснять отношения. Ночью подозреваемый вытащил из сапога шнурок и задушил им хозяина обуви.

Подозреваемый признался в содеянном, следователи на месте происшествия провели проверку показаний и обнаружили орудие убийства. Возбуждено уголовное дело.