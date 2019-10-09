Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 15:37 — REGNUM В Ростовской области уголовное дело в отношении жителя Каменска-Шахтинского, уличённого в фиктивной регистрации иностранцев, направлено в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Каменчанин стал фигурантом уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ» в 2019 году. Мужчина намеревался прописать у себя дома четырёх иностранных граждан. Однако иностранцы «в доме обвиняемого никогда не проживали, а за оформление регистрации отработали у него в качестве подсобных рабочих».

Уголовное дело изучит Каменский районный суд.