Берлин, 9 октября 2019, 15:32 — REGNUM Посольство России в Германии проверяет, есть ли среди пострадавших при стрельбе в Гаале граждане РФ. Об этом 9 октября сообщили в посольстве РФ в Берлине.
«Проверяем, есть ли среди пострадавших российские граждане», — сообщили в посольстве.
Напомним, возле синагоги в города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов. В результате погибли два человека. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле. Сообщалось, что одного из злоумышленников полицейские задержали.
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