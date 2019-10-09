Берлин, , 15:32 — REGNUM Посольство России в Германии проверяет, есть ли среди пострадавших при стрельбе в Гаале граждане РФ. Об этом 9 октября сообщили в посольстве РФ в Берлине.

«Проверяем, есть ли среди пострадавших российские граждане», — сообщили в посольстве.

Напомним, возле синагоги в города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов. В результате погибли два человека. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле. Сообщалось, что одного из злоумышленников полицейские задержали.

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