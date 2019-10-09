Новосибирск, , 15:28 — REGNUM Массовая драка в Ленинском районе Новосибирска не связана с Хилокским рынком, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на свой источник в администрации торговой площадки. Собеседника рассказал СМИ, что столкновения начались на рынке на улице Малыгина, где сотрудники охранного предприятия «Тамерлан» могли потребовать «дань» с торговцев. Отмечается, что ЧОП с таким названием был зарегистрирован в пристройке к мэрии города.

«Кто-то из СМИ уже пишет чуть ли не про авторитета по кличке Тамерлан. Это полная ерунда. По бумагам, «Тамерлан» осуществляет весь спектр частной охранной деятельности, то есть у них есть оружие. Но когда какие-то услуги навязываются, как это было с торговцами на Малыгина, то это называется рэкет», — рассказал источник издания.

По его мнению, негативный фон выгоден конкурентам рынка, но он уверяет, что к этому конфликту Хилокский рынок не имеет никакого отношения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Киргизии подтвердил, что в массовой драке возле Хилокского рынка в Новосибирске участвовали граждане и уроженцы страны.

После массовой драки были возбуждены два уголовных делах по статье «Хулиганство» и «Вымогательство».

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