Тюмень, , 15:21 — REGNUM В Тюмени задержана группа лиц, сбывавших фальшивые пятитысячные купюры в торговых точках города. Установлена их причастность к 60 фактам сбыта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Трёх мужчин задержали при попытке расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой в магазине на улице Широтная. При обысках по местам жительства подозреваемых изъята 21 купюра достоинством 5 000 рублей с признаками подделки.

По фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег»).

Один участник группы по решению суда заключён под стражу, двое других помещены под домашний арест.

В пресс-службе регионального управления полиции отмечают, что с начала 2019 года в Тюменской области выявлено 105 поддельных денежных купюр, в прошлом году — более 300.