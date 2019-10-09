Самара, , 15:22 — REGNUM В сквере Дубовый колок Самары пересохло озеро. Информация об этом 8 октября появилась в Твиттере.

Почти высохшее озеро расположено в зоне отдыха «Дубовый Колок», ул. Стара-Загора, 235.

«Озеро погибло!!! На чей совести?! », — возмущаются местные жители, обращаясь к городским чиновникам.

По их словам, они неоднократно писали об этом в городскую администрацию, а в ответ получали лишь отписки.

По сообщению некоторых СМИ, чиновники департамента городского хозяйства и экологии включили озеро в план на очистку в середине сентября текущего года и пообещали, что работы по очистке будут выполнены до 15 октября.

По словам первого заместителя главы Самары Владимир Василенко, водоем скоро будет наполнен водой.

«Озеро высохло потому, что не было естественной подпитки. В настоящее время организованы работы по подаче воды», — сообщил он в твиттере.