Джакарта, , 15:18 — REGNUM В Индонезии на военном параде во время празднования 74-летия образования вооружённых сил страны произошёл необычное происшествие. Потоком воздуха, создаваемый винтом, ударный многоцелевой вертолёт Ми-35П снёс трибуны, а также повредил сцену с оркестром.

https://twitter.com/I30mki/status/1181521666154696704

На кадрах видео видно, что винтокрылая машина выполняет полёт на предельно малой высоте, а пролетая в непосредственной близости от трибун и сцены просто сносит их, как карточные домики.

Отмечается, что официально о пострадавших не сообщается.